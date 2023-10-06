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Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli beraber sunuculuk yaptı! Güzel oyuncunun tarzı olay oldu

06.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Duygu" karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari eşi Edip Tepeli ile beraber, Afife Tiyatro Ödülleri Gecesi'ni sundu. Karı koca sunuculuk yaptıkları gecede heyecanlı halleriyle dikkat çekerken Ayşecan Tatari tarzıyla da öne çıktı.

Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile mutlu bir evliliği ve Müjgan adında bir kızı olan olan Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazındı.

Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başaran ve tiyatro sahnelerinde boy gösteren Ayşecan Tatari eşi Edip Tepeli ile sunuculuk yaptı.

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Kamera karşısında kendini kremletip minik bikinisiyle poz verdi Kamera karşısında kendini kremletip minik bikinisiyle poz verdi

Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti sahnede de çok uyumluydu. Güzel oyuncu Tatari sahnedeki tarzıyla da büyük beğeni topladı.

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Ayşecan Tatari'nin siyah elbisesini tamamladığı başındaki aksesuarı ve eldivenleri sosyal medyada büyük beğeni aldı ve oyuncuya "Aşırı güzelsin" yorumları yağdı.

"BU YORUMLAR NORMAL DEĞİL"

Instagram’da fotoğraflarına gelen “Yaşlanmışsın” ve “Ne olmuş sana?” gibi yorumlar sonrası sitem eden Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde şunları yazmıştı:

“Lütfen açın bir yorumları okuyun. Normal değil bu. Bana güzelsin falan gibi mesajlar atmanıza da gerek yok. Size yemin ederim ben aynaya baktığımda gördüğümle de hayatın içinde kendimi nasıl hissettiğimle de çok mutluyum. Bu yorumlar benim hayatımda hiçbir fark yaratmıyor. Ama bu hiç normal değil. Ürkütücü hatta bir hastalık gibi."

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Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari Oyuncu karakteri

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