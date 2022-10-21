Evine tadilat yaptırmak istedi! Yıllardır duran duvarı yıkınca karşılaştığı manzara şoke etti

35 yaşındaki bir sosyal medya kullanıcısı birkaç yıldır evini yeniden şekillendirmek için çalışıyordu. Birinci ve ikinci katı tamamlayan adam sıra bodrum katına geldiğinde ise kendisini şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Bodrumdaki tadilatına başlayan adam, duvarları tamamen yıkarak tozlu tavanı kirişlere kadar temizledi. Tavanın ortasında eski bir metal kutu bulduğunda ise onu açmak için büyük bir heyecan hissetti.

CANLI YAYINDA AÇTI

Tekne kutuyu bulunduğu yerden aldığında içinin dolu olduğunu fark edebilecek kadar ağırlık yarattığını belirten adam sosyal medya canlı yayında kutuyu açtı.

Kutunun içinden çıkanları anlatan adam, “İçinde bir şeylerin olduğu açıktı ama madeni para ya da külçe altın kadar ağır değildi. İlk başta eski spor kartları gibi bir koleksiyon olduğunu düşündüm. Açtığımda ise karşıma balmumuna benzeyen kağıt paketleri ve eski gazeteler çıktı” dedi.

Balmumu kağıtlarını anımsatan desteleri açtığında ise adam ve eşi 1928 ila 1934 yılları arasında basılan 50 ve 100 dolarlara eriştiler. Bu kağıt paralarının değerinin daha yüksek olma ihtimaline karşı değerlendirme uzmanından görüş alan ikili banknotların aslında çok nadir bulunduğunu öğrendi.