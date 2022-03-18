Evinin bodrum katını müzeye çevirdi! Şehitlerin her biri için fidan dikti

Başiskele ilçesinde yaşayan ve 1994 yılında vatani görevini yaptığı Bingöl’ün Genç ilçesinde terör örgütüyle girdiği çatışma sırasında vücudunun 3 yerinden vurulan gazi Yaşar Saral, evinin altındaki 120 metrekarelik bordum katını, şehitlerin emanetlerinin de bulunduğu, askeri malzemelerin, maketlerin ve bibloların olduğu bir müzeye çevirdi.

DUYGUSAL MÜZE

Saral, ‘Cennet bahçesi’ adını verdiği bahçesine diktiği 36 fidana da şehitlerinin adını verdi.

Amacının şehitlerin adını yaşatmak olduğunu ifade eden Saral, “Evimin alt kısmını komple şehit ve gazilerimizi anmak, onları unutturmamak için çeşitli envanterlerle müzeye çevirmek istedim. İlk önce amatör başladım daha sonra büyüdü ve şehitlerimize ait şapkalar, tişörtler, eldivenler gibi kişisel eşyalar da gelmeye başladı. Bu şekilde yola çıktık ve başarılı olduğumuza da inanıyorum” dedi.

"CENNET BAHÇESİ ADINI VERDİK" Bahçesine 36 fidan dikerek şehitlerin isimlerini veren Saral, “Müzeyi yaptıktan sonra şehitlerimizin anısına da bir fidan dikeyim dedim. Daha sonra hepsine birer şehidimin ismini vermeye karar verdim. Şu an 36 adet fidanımızda, 36 şehidimizin ismi var. İnşallah önümüzdeki yaz dönemine kadar 200 fidanı toprakla buluşturup şehitlerimizin ismini yaşatmak için mücadele edeceğim. Bahçemize ‘Cennet bahçesi’ adını verdik. Şehitlerimiz inancımıza göre şu an cennetteler o yüzden buranın adı öyle oldu” diye konuştu.