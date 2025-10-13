Evinin önünde yaparken şimdi talep patlaması yaşanıyor! Artık randevulu sisteme geçtiler: "Ancak 1-2 ay sonraya..."

KOMŞUSU VESİLE OLMUŞ

Aşgın sözlerinin devamında "2007 yılında komşum bana, 'senin elinde bir mesleğin var, benim yorganları dikmekten başla' diyerek hem azarladı hem de moral verdi. Bunun üzerine kapının önünde yorgan dikmeye başladım. Yaptığım işi görenler ilgilendi, evin önü adeta bir dükkan oldu. Ancak hava şartları nedeniyle açık alanda çalışmak zorlaştı, ben de aynı yıl içinde bir dükkan kiraladım. O günden bu yana, 18 yıldır aralıksız olarak bu işi yapıyorum" dedi.