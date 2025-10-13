Mynet Trend

Evinin önünde yaparken şimdi talep patlaması yaşanıyor! Artık randevulu sisteme geçtiler: "Ancak 1-2 ay sonraya..."

Çorum'da elyaftan vazgeçen vatandaşların yün yataklara yönelmesi, yorgancıların yüzünü yeniden güldürmeye başladı. Vatandaşların doğal yatakları yeniden tercih etmesiyle işleri yoğunlaşan yorgancılar, randevu sistemiyle çalışıyor.

Çiğdem Sevinç

Çorum'da bir dönem en çok ilgi duyulan meslekler arasında yer alan yorgancılık, hazır ve elyaf yatak, yorganların moda haline gelmesiyle yok olmaya yüz tutmuştu. Son dönemde vatandaşların yeniden doğal ürünlere yönelmek istemesi, yok olmayla karşı karşıya kalan yorgancıların mesleğini yeniden hareketlendirdi.

Çorum'da 18 yıldır yorgancılık yapan 59 yaşındaki Kazım Aşgın, artan yoğunluk sebebiyle müşterilerinin sıraya girdiğini ve randevu sistemiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Çırak yetiştiremediklerini ifade eden Aşgın, her geçen gün ilginin arttığı mesleğin yeni ustaların yetişmemesi durumunda yok olabileceğini ifade etti.

23 YIL SONRA MESLEĞE GERİ DÖNDÜ

Kendisinin 23 yıl aradan sonra tekrar yorgancılık yapmaya başladığını ifade eden Aşgın, "Biz bu işe 1980 yılında ağabeyimin sayesinde başladık. Ancak 1984 yılında çeşitli sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Yaklaşık 4 yıllık bir tecrübem olmuştu. Ardından 16 yıl boyunca sebzecilik yaptım fakat sağlık sorunlarım nedeniyle o işi de bırakmak durumunda kaldım." dedi.

KOMŞUSU VESİLE OLMUŞ

Aşgın sözlerinin devamında "2007 yılında komşum bana, 'senin elinde bir mesleğin var, benim yorganları dikmekten başla' diyerek hem azarladı hem de moral verdi. Bunun üzerine kapının önünde yorgan dikmeye başladım. Yaptığım işi görenler ilgilendi, evin önü adeta bir dükkan oldu. Ancak hava şartları nedeniyle açık alanda çalışmak zorlaştı, ben de aynı yıl içinde bir dükkan kiraladım. O günden bu yana, 18 yıldır aralıksız olarak bu işi yapıyorum" dedi.

"BİR YORGAN YAKLAŞIK 5-6 SAAT GİBİ BİR SÜREÇTE TAMAMLANIYOR"

Bir yorgan için yaklaşık 6 saat zaman harcadıklarını kaydeden Aşgın, "Yaptığımız yün yorganlar yaklaşık 9-10 aşamadan geçiyor. Öncelikle metresine göre astarını kesip makinede dikiyoruz. Müşterinin getirdiği yünü tartıp tarama makinesinde didikleme işlemini yapıyoruz. Ardından yünü astarın içine yerleştirip ters çeviriyoruz. Daha sonra makinede ağız kısmını dikip çubuklama işlemini gerçekleştiriyoruz. Son olarak imece usulüyle dikim işlemini yaparak yün yorganı tamamlıyoruz. Bu iş ortalama 9-10 aşamadan geçiyor ve yaklaşık 5-6 saat gibi bir süreçte tamamlanıyor" diye konuştu.

