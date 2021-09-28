EXXEN nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti ne kadar? Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları izleme...

Exxen'in şifresiz canlı şekilde izlenip izlenemediği merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi dahil pek çok mücadele Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'de izlenebiliyor. Peki Exxen nasıl izlenir? Exxen şifresiz canlı nasıl izlenir?

EXXEN NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi gibi pek çok maçın yayınlandığı ve bugün Beşiktaş Ajax maçının da yayınlandığı Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'in şifreli olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

Vatandaşlar "Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifreli mi? Exxen şifreli mi?' sorularını merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi mücadelelerin rol aldığı Türkiye'nin Dijital platformu Exxen'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi temsilcilerimizin de arasında bulunduğu maçları izleyebilmek için ilk olarak Exxen Spor'a üye olmanız gerekmekte.

Exxen içeriklerine sahip olmanız için ödenecek olan ücret ise 9,90₺'dir. Fakat Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi maçları izleyebilmeniz için bu pakete dahil olmanız gerekmektedir. Bu paketin ücreti ise 24,80₺ olmaktadır.