Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! 'Küçük dilimizi yuttuk'

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük ilgi çekiyor. Her hafta farklı konuların işlendiği programda birkaç gündür Cemile teyze ve gelini Zeynep Nazan konuşuluyor. Gelini ile birlikte kocasını fare zehriyle öldürmek istediğini itiraf eden Cemile teyzenin anlattıkları karşısında Esra Erol ne diyeceğini bilemedi.
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa Bartın'dan gelinini aramak için gelen Cemile teyzenin anlattıkları damga vurdu.
CANLI YAYINDA BOMBA İTİRAF
55 yaşındaki Cemile Korkut 'Canım gelinim kayıplara karıştı. Oğlum onu incitti. Gelinimi bulmak ve onu eve götürmek istiyorum' diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
Esra Erol Cemile teyzenin gelini Zeynep Nazan Hanım'ı buldu ve stüdyoya getirdi. Zeynep Hanım'ın eşi de programa katılıp eşine önce dönmesi için yalvardı sonra eşinin başka birisiyle kaçtığını öğrenince tazminat istediğini söyledi.
Ancak programda şaşırtan itiraflar geldi. Zeynep Korkut, kayınvalidesinin kendisini çok sevdiğini söyledi ve psikolojik sorunları olan kayınpederinin de bakıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
'Fare zehiri içirdik'
İşte bundan sonra büyük bir itiraf geldi. Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.
Kayınvalide Cemile ise iddiaları reddederek, "Gelinim kendisi yaptı. Evde fare oluyordu evde fare zehir vardı. Suya döktük içirdik. Bu kocamla çok kavga ediyordu. Ben de yapalım dedim. Biz beraber ortağız bu işte" dedi.
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