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Fatih Terim bakın hangi Yeşilçam güzelinin hayranı çıktı! Şaşkına çeviren hikaye!

22.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kariyerindeki başarılarla gündeme gelen bir isim olsa da ünlü futbol adamının, bir gençlik anısı var ki, duyanlar şaşıp kalıyor.

Efsane futbol adamı Fatih Terim'in, gençliğinde Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'a büyük bir hayranlık duyduğunu biliyor muydunuz?

İŞTE DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN O HİKAYE

1970'li yıllarda Galatasaray'da futbolcu olarak yer alan Fatih Terim, o dönemin en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar'ın sıkı takipçisiydi. Öyle ki, bu Müjde Ar hayranlığı, Fatih Terim'i karakolluk bile etmişti.
Müjde Ar'ın Maksim Gazinosu'ndaki programlarını asla kaçırmayan Fatih Terim, günlerden bir gün yine gazinodaki yerini alarak Ar'ı izlemeye koyuldu.
Müjde Ar sahnedeyken, Turgay Canyurt adındaki bir müşteri, güzel oyuncunun başından aşağıya güller dökmeye başladı ve istek bir şarkıda bulundu.
Gördükleri karşısında kıskançlık krizine giren Fatih Terim, gazino çıkışında beklediği Turgay Canyurt ile büyük bir kavgaya tutuştu. Terim, Canyurt'un kafasını yardığı için karakolluk bile oldu. Ancak Canyurt, Terim'den şikayetçi olmadı.
Olaylar karşısında şaşkına dönen Müjde Ar ise basına verdiği röportajda Fatih Terim'i tanımadığını söyleyerek ''Üstelik hiç tipim de değil'' yorumunda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Müjde Ar
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