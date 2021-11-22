Fatih Terim bakın hangi Yeşilçam güzelinin hayranı çıktı! Şaşkına çeviren hikaye!

Efsane futbol adamı Fatih Terim'in, gençliğinde Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'a büyük bir hayranlık duyduğunu biliyor muydunuz?

İŞTE DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN O HİKAYE

1970'li yıllarda Galatasaray'da futbolcu olarak yer alan Fatih Terim, o dönemin en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar'ın sıkı takipçisiydi. Öyle ki, bu Müjde Ar hayranlığı, Fatih Terim'i karakolluk bile etmişti.

Müjde Ar'ın Maksim Gazinosu'ndaki programlarını asla kaçırmayan Fatih Terim, günlerden bir gün yine gazinodaki yerini alarak Ar'ı izlemeye koyuldu.

Müjde Ar sahnedeyken, Turgay Canyurt adındaki bir müşteri, güzel oyuncunun başından aşağıya güller dökmeye başladı ve istek bir şarkıda bulundu.

Gördükleri karşısında kıskançlık krizine giren Fatih Terim, gazino çıkışında beklediği Turgay Canyurt ile büyük bir kavgaya tutuştu. Terim, Canyurt'un kafasını yardığı için karakolluk bile oldu. Ancak Canyurt, Terim'den şikayetçi olmadı.