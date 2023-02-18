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  4. Fay hattının üzerindeydi! 55 haneli Kuyumcular Köyü’nde depremden sonra 3 ev kaldı... “Söylediler ama umursamadık”

Fay hattının üzerindeydi! 55 haneli Kuyumcular Köyü’nde depremden sonra 3 ev kaldı... “Söylediler ama umursamadık”

18.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler merkez üssünü adeta yerle bir etti. Fay hattının üzerinde yer alan depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu. 55 haneli köyde sadece 3 ev ayakta kalırken o evlerinde de ağır hasarlı olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında afetin merkez üssünde yaralara sarılmaya çalışılıyor. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremler 10 ili etkilerken Kahramanmaraş’da on binlerce bina yerle bir oldu. Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki Kuyumcular Köyü, yaraların sarılmaya çalışılıp, yaşam mücadelesinin devam ettiği yerlerden biri. Fay hattı üzerinde kurulu bu köyden geriye yalnızca enkaz kaldı. 55 evden yalnızca 3 tanesinin ayakta kaldığı, onların da ağır hasarlı olduğu köyde can kaybı 5. Depremin şiddetiyle, evlerin birçoğu yaklaşık 10 metre aşağı kaymış durumda.

“KÜÇÜK KIYAMET DİYORLARSA O BURADAYDI”

Deprem günü yaşananları anlatan köy sakinlerinden 50 yaşındaki Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim" diye konuştu.

Çocukluğundan beri bu köyde yaşayan Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Hiç durmayan bir sarsıntı… Eşimi nasıl koruyacağım, çocuğumu nasıl koruyacağım. O anki tek düşüncem oydu. Evlerimizin çoğu iki katlı. Yıkılan evlerden yalnızca 1 ya da 2 tanesi tek katlıydı. Şuan zeminle aynı seviyede, sadece çatılar kaldı. Bütün evler yerin altında gibi" ifadelerini kullandı.

UFAK TEFEK DEPREMLER OLUYORDU

UFAK TEFEK DEPREMLER OLUYORDU
Nergis, "Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim. Son bir buçuk iki yıldan beri ufak tefek depremler oluyordu ama böyle bir şeyi biz beklemiyorduk. Ev adedi 55'ti, 3 tanesi birazcık ayakta duruyor ama onlar da ağır hasarlı. Dıştan bir görünüş yok ama içinden çatlakları görebiliyorsunuz. Sıkıntı şu, bu köyde yaşayabilecek miyiz? Bu olaydan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz açıkçası bizler de daha bilmiyoruz. Şu an çadırlarda kalıyoruz. Görünen o ki bir süre daha çadırlarda kalacağız. Bu işlerin yapılması, enkazların kaldırılması, yaralarımızın sarılması lazım. Sonrasında ne yapacağımıza karar vermek zorundayız" dedi.

TUVALET, BANYO, YAKACAK…

TUVALET, BANYO, YAKACAK…
İhtiyaçlarını da anlatan Nergis, "Köy içinde vefat eden sayısı 5. Enkaz altından çıkardığımız yaralı sayısı 3. Yaralılarımızı kendi imkanlarımızla çıkardık. Vefat edenleri, çıkartamadıklarımızı AFAD gelip çıkardı. Tuvalet ve banyo sorunu giderek artmaya başladı. Yakacak sorunu var. Bir ara eksi 8'i gördüğümü hatırlıyorum" diye konuştu.
Çocuğunun korkusunu da paylaşan Nergis, "Depremden sonra burada kalacak yerimiz olmadığı için kayınbabamlara gönderdim. Biz ayrılamıyorduk çünkü hem hayvanlar vardı hem yardım etmemiz gereken insanlar vardı. 4'üncü gün sonunda ‘Annem babam beni sevmiyor mu diye sormuş. Beni bırakıp gittiler’ demiş. Ondan sonra yanımdan ayrılmıyor işte, şimdi geri getirdim" ifadelerini kullandı. (DHA)
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deprem Kahramanmaraş

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