Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında isyan etti! Batuhan Karadeniz 'Ben Trabzonluyum' diyerek çağrı yaptı: Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!

Batuhan Karadeniz, şöyle konuştu;





"Ceza gelmeyecek! Batshuayi, döner tekmeyi kime atıyor? Sen taraftarsın, sahanın içinde ne işin var? Bir kesici sokmuş olsan ne olacak? Adamın can güvenliği mi var? Üzerine doğru geliyor. Tabi koyacak tekmeyi adam. Ne yapacak? Hoş geldin gel bana yumruk mu at diyecek?





