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  4. Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında isyan etti! Batuhan Karadeniz 'Ben Trabzonluyum' diyerek çağrı yaptı: Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!

Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında isyan etti! Batuhan Karadeniz 'Ben Trabzonluyum' diyerek çağrı yaptı: Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.03.2024 07:40
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Trabzon'da Fenerbahçe maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Bazı Trabzonlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırırken, bazı futbolcuların da karşılık verdiği görüldü. Michy Batshuayi'nin Trabzonsporlu bir taraftara attığı döner tekme ise gündem oldu. Yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz "Batshuayi ceza alacak mı?" sorusuna yanıt verirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çalan son düdükle saha karıştı. Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 galip ayrılırken maç sonunda bordo mavili taraftarlar sahaya girdi. Orta yuvarlakta galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırmak isteyen taraftarlara, güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı.

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Bu sırada bazı futbolcuların da kendilerine saldıran taraftarlara karşılık verdiği görüldü.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi sahaya giren bir Trabzonsporlu taraftarı döner tekmeyle engellemeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Söz konusu olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz "Batshuayi ceza alacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Batuhan Karadeniz, şöyle konuştu;


"Ceza gelmeyecek! Batshuayi, döner tekmeyi kime atıyor? Sen taraftarsın, sahanın içinde ne işin var? Bir kesici sokmuş olsan ne olacak? Adamın can güvenliği mi var? Üzerine doğru geliyor. Tabi koyacak tekmeyi adam. Ne yapacak? Hoş geldin gel bana yumruk mu at diyecek?


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