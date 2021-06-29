MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Destina Masal Güler uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Fenomen Destina Masal Güler uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

29.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı içerikler ile kısa sürede fenomen olan Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert'le birlikte silahlı saldırıya uğradı. Ünlü fenomen ve sevgilisi ile uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık'ın kendilerine ateş açtığını iddia etti.

Tiktok'ta yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Destina Masal Güler, sevgilisi Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Güler, evinin bahçesinde uğradığı saldırıdan sağ çıkmazken, sevgilisi kendilerine ateş açan kişinin Kemal Çalık olduğunu söyledi...

SİLAHLI SALDIRI SONUCU CANINDAN OLDU

Ankara’da hayatını sürdüren Tiktok fenomeni Destina Masal Güler, dört aydır Halil Mert’le isimli kişi ile birliktelik yaşıyordu. Evlerinin bahçesinde oturduğu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Masal Güler başından ve boynundan vurularak hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Hayatta kalan Halil Mert verdiği ifadede, kendilerine ateş açan kişinin Kemal Çalık olduğunu söylerken, o gün tartıştıklarını dile getirdi.

Destina Masal Güler silahlı saldırı sonucu canından oldu!

Sosyal medya platformu Tiktok'ta ürettiği içerikler ile fenomen olan Destina Masal Güler, hayatını kaybetti.
Bir süredir birliktelik yaşadığı Halil Mert ile yaşadıkları evin bahçesinde oturdukları esnada silahlı saldırıya uğradı.
Güler, saldırı sonucu başından ve boynundan yaralanarak hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Halil Mert saldırıdan sağ kurtuldu.
İddiaya göre 31 yaşındaki Güler ve sevgilisine silahla saldırı düzenleyen kişinin Kemal Çalık olduğu belirtildi.
Saldırıdan sağ kurtulan Mert, Çalık isimli şahıs ile gündüz vakti bir konu üzerine tartışma yaşadıklarını söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

Şaşırtan görüntü Yol kenarında tribün oluştu

Şaşırtan görüntü Yol kenarında tribün oluştu

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.