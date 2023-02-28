Fransa’da yaşayan Yozgatlı tır şoförü Gülfem Zengin, kendi tırıyla 4300 kilometre yol giderek deprem bölgesine ulaştı! Yardımları böyle götürdü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Dünya afet bölgelerindeki depremzedelerin yardımlarını sarmak için seferber olurken Fransa’da tır şoförlüğü yapan Türk kızı Gülfem Zengin, Fransa’da toplanan yardımları kendi tırıyla Kahramanmaraş’a ulaştırdı. Zengin o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

4300 KİLOMETRE GİTTİ

Fransa’da doğan ve büyüyen aslen Yozgatlı olan Gülfem Zengin, kendi tırıyla 4 günde 6 ülke geçip, 4300 kilometre yol yaparak, Fransa’da toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırdı. Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarından sonra Zengin herkesi duygulandırdı.