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  4. Fransa’da yaşayan Yozgatlı tır şoförü Gülfem Zengin, kendi tırıyla 4300 kilometre yol giderek deprem bölgesine ulaştı! Yardımları böyle götürdü

Fransa’da yaşayan Yozgatlı tır şoförü Gülfem Zengin, kendi tırıyla 4300 kilometre yol giderek deprem bölgesine ulaştı! Yardımları böyle götürdü

28.02.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da yaşayan aslen Yozgatlı olan 24 yaşındaki tır şoförü Gülfem Zengin, 4300 kilometrelik yolun ardından kendi tırıyla Fransa’da toplanan yardımları deprem bölgesine götürdü. Zengin kendi tırıyla tam 4 günde 6 ülke geçerek Kahramanmaraş’a ulaşmayı başararak toplanan yardımların depremzedelere dağıtılmasına yardımcı oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Dünya afet bölgelerindeki depremzedelerin yardımlarını sarmak için seferber olurken Fransa’da tır şoförlüğü yapan Türk kızı Gülfem Zengin, Fransa’da toplanan yardımları kendi tırıyla Kahramanmaraş’a ulaştırdı. Zengin o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

4300 KİLOMETRE GİTTİ

kapak fransa

Fransa’da doğan ve büyüyen aslen Yozgatlı olan Gülfem Zengin, kendi tırıyla 4 günde 6 ülke geçip, 4300 kilometre yol yaparak, Fransa’da toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırdı. Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarından sonra Zengin herkesi duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fransa Tır

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