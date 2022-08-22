Futbol: Spor Toto Süper Lig

83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

- Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2

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