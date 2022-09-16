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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.09.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 1 - Arabam.com Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 31 Cebrail Karayel), Bytyqi, Muhammet Demir

Goller: Dk. 1 Oliveira (Galatasaray), Dk. 15 Endri Çekici (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Galatasaray-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira'ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

6. dakikada soldan gelişen atakta Bytyqi'nin ortaladığı topa ön direğe hareketlenen Endri Çekici, bekletmeden vurdu ancak kaleci Muslera sağına gelen topu tek eliyle önledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etse de gol olmasını önleyemedi: 1-1.

23. dakikada orta sahada Emin Bayram'dan topu kapan Muhammet Demir, uzun süre ilerlediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Emin'in baskısıyla hem dengesini hem de açısını kaybeden tecrübeli futbolcu pasını geriden gelen Hadziahmetovic'e çıkardı. Penaltı noktası yanındaki bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda Nelsson'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Oliveira'dan çıkarken topu kapan Endri Çekici, ilk golü attığı bölgeye yakın mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Savunmayı ve kaleci Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geldi.

44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Soner Dikmen'in volesinde kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Altıpasa düşen topa yeniden hareketlenen Soner bir kez daha şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 1 - Arabam.com Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

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