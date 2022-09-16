Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt (Dk. 78 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 87 Midtsjö), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 63 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Berkan Kutlu), Gomis (Dk. 62 Icardi)
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 65 Pavicic), Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 31 Cebrail Karayel, Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Muhammet Demir (Dk. 81 Diouf)
Goller: Dk. 1 Oliveira, Dk. 81 Calvo (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 15 Endri Çekici (Arabam.com Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Sehic (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 88 Muslera, Dk. 88 Icardi, Dk. 90+8 Midtsjö (Galatasaray), Dk. 68 Calvo, Dk. 84 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.
66. dakikada Yusuf Demir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası yayına kadar giren Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
71. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi. Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Arka direkteki Icardi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
78. dakikada Yusuf Demir'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.
81. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Dubois'in yerden ortasında Icardi'yi savunan Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Müsabaka sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.
- Galatasaray: 2 - Arabam.com Konyaspor: 1
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