Futbol: Spor Toto Süper Lig

81. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Dubois'in yerden ortasında Icardi'yi savunan Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

66. dakikada Yusuf Demir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası yayına kadar giren Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

- Galatasaray: 2 - Arabam.com Konyaspor: 1

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz