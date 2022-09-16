YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 2 - Arabam.com Konyaspor: 1

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt (Dk. 78 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 87 Midtsjö), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 63 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Berkan Kutlu), Gomis (Dk. 62 Icardi)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 65 Pavicic), Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 31 Cebrail Karayel, Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Muhammet Demir (Dk. 81 Diouf)

Goller: Dk. 1 Oliveira, Dk. 81 Calvo (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 15 Endri Çekici (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Sehic (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 88 Muslera, Dk. 88 Icardi, Dk. 90+8 Midtsjö (Galatasaray), Dk. 68 Calvo, Dk. 84 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.

66. dakikada Yusuf Demir'in pasıyla sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası yayına kadar giren Van Aanholt'un sağ ayağıyla şutunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

71. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi. Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Arka direkteki Icardi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Yusuf Demir'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

81. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Dubois'in yerden ortasında Icardi'yi savunan Calvo'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Müsabaka sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 2 - Arabam.com Konyaspor: 1

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Galatasaray - Arabam.com Konyaspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Konyaspor futbol galatasaray süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:38
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.