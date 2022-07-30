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Futbol: Turkcell Süper Kupa

30.07.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 37 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 30 Cornelius (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılan Turkcell Süper Kupa maçının ilk yarısını, bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.

27. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cornelius'un altıpas önünde bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Futbol: Turkcell Süper Kupa

- Trabzonspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor demir grup sivasspor futbol

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