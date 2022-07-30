Futbol: Turkcell Süper Kupa

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel, Yatabare
Gol: Dk. 37 Cornelius (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 30 Cornelius (Trabzonspor)
İSTANBUL (AA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılan Turkcell Süper Kupa maçının ilk yarısını, bordo-mavili takım 1-0 önde tamamladı.
27. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cornelius'un altıpas önünde bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
- Trabzonspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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