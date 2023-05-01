Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Beşiktaş yenilgisi sonrası açıklama: Golden önce faul var!

"İLK GOLDE FAUL VAR"

Duran topta; futbolu bilen, oynayan alan mı adam mı yapıyorsunuz der. Alan savunmasında eşleşmeler farklı, adam savunmasında eşleşmeler farklı. Alanı adamı bilmeyen biri Lucas niye onla, Sergio niye onla eşleşti diyebilir. Biz sezon başından beri alan savunması yapıyoruz. Çok az gol yedik. Sergio ve Lucas hep aynı pozisyondaydı. Orada Lucas'a yapılan bir itme var. Hakemler değerlendirmedi. Lucas'a yapılan bir itme var. Sergio da daha agresif olup rakibini bloklamalıydı. İyi bir orta da geldi. Yakın markaj da önem kazanıyor. Böyle bir gol yedik. Bu sezon başından beri bu eşleşmeler geliyor. Belki de bu maç farkına vardılar. Futbolu oynamak, içinde olmak... Alanı adamı bilmeyen Lucas, Sergio niye onlarla eşleşti diyebilir.