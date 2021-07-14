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  4. Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı!

Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı!

14.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, her hareketiyle sosyal medyada yakın markaja alınıyor.

Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

GAMZE ERÇEL KARDEŞİNE ADETA RAKİP OLDU

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Erçel, sosyal medyada her hareketiyle takip edilen isimler arasında.
Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor.
Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı iddia ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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