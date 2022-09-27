Gelecekten geldiğini söyleyen zaman yolcusunun 2023 yılı tahmini sosyal medyada gündem oldu! O tarihe işaret etti

İnsanlığı uyarmak için gelecekten günümüze geldiğini iddia eden zaman yolcusunun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 2022 yılın sonları ve 2023 yılının başını kapsayacak şekilde dünyanın beklediği 5 önemli tarihi anlatan sosyal medya kullanıcısı gönderisinde, “Dikkat! Evet ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın” notunu ekledi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kullanıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tartışmaları ateşledi.

İŞTE 5 ÖNEMLİ TARİH

TikTok’tan yaptığı paylaşımda insanlığı bekleyen gelişmelere ilişkin olarak 5 önemli tarih paylaştığını ifade eden zaman yolcusu gönderisinde, “3 Ekim 2022: 5 genç, bir T-Rex yumurtası ve başka evrenlerle iletişime geçilebilecek bir aygıt bulacak. 30 Ekim 2022: Çok büyük bir UFO, ABD'de bulunan Area 51 bölgesinde görülecek. UFO'nun içerisinde bir uzaylı türü olacak. 20 Kasım 2022: Meksika'nın yüksek dağlarında 'ejderha'lar bulunacak. 10 Aralık 2022: ABD Başkanı Joe Biden, sağlık problemleri nedeniyle görevini bırakacak ve yerine yardımcısı Kamala Harris geçecek. 1 Ocak 2023: ABD'nin Illinois eyaletinde, 'küresel arınma'ya yol açacak yasa geçirilecek” ifadelerini kullandı.