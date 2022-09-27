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Gelecekten geldiğini söyleyen zaman yolcusunun 2023 yılı tahmini sosyal medyada gündem oldu! O tarihe işaret etti

27.09.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada zaman yolculuğu etiketi altında yapılan paylaşımlar gündem olmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü tahmin eden sosyal medya paylaşımlarından sonra zaman yolculuğu yeniden popüler olmayı başardı. TikTok’ta ‘timevoyaging’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 2022 yılının son ayları ve 2023 yılının ilk ayını kapsayacak şekilde 5 önemli tarih verdi.

İnsanlığı uyarmak için gelecekten günümüze geldiğini iddia eden zaman yolcusunun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 2022 yılın sonları ve 2023 yılının başını kapsayacak şekilde dünyanın beklediği 5 önemli tarihi anlatan sosyal medya kullanıcısı gönderisinde, “Dikkat! Evet ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın” notunu ekledi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kullanıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tartışmaları ateşledi.

İŞTE 5 ÖNEMLİ TARİH

TikTok’tan yaptığı paylaşımda insanlığı bekleyen gelişmelere ilişkin olarak 5 önemli tarih paylaştığını ifade eden zaman yolcusu gönderisinde, “3 Ekim 2022: 5 genç, bir T-Rex yumurtası ve başka evrenlerle iletişime geçilebilecek bir aygıt bulacak. 30 Ekim 2022: Çok büyük bir UFO, ABD'de bulunan Area 51 bölgesinde görülecek. UFO'nun içerisinde bir uzaylı türü olacak. 20 Kasım 2022: Meksika'nın yüksek dağlarında 'ejderha'lar bulunacak. 10 Aralık 2022: ABD Başkanı Joe Biden, sağlık problemleri nedeniyle görevini bırakacak ve yerine yardımcısı Kamala Harris geçecek. 1 Ocak 2023: ABD'nin Illinois eyaletinde, 'küresel arınma'ya yol açacak yasa geçirilecek” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı zaman yolcusunun iddialarına inanırken büyük bir kısmı ise iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise zaman yolcusunun 1 Ocak'ta çıkacağını söylediği küresel arınma yasasının Illinois eyaletinde çoktan yayınlandığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “En azından inandırıcı bir şeyler söyleseydin” yorumunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet
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