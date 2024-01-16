Genç kadına cinsel saldırı suçuyla tutuklandı! Savunması şaşkına çevirdi... "Kasıtlı olarak tecavüz etmedim"

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde polis olarak görev yapan 38 yaşındaki Justin Hain ismi açıklanmayan bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. WHTM'nin haberine göre, Hain hakkında şikayette bulunan kadının evinde yaşanan olayla ilgili olarak çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kaldı.



Genç kadının evinde tecavüz ettiği iddia edilerek görevden uzaklaştırılan Hain, istemsiz sapkın cinsel ilişki, zorlama yoluyla tecavüz, cinsel saldırı ve rıza olmadan uygunsuz saldırı ile suçlandı.