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    4. Genç kadına cinsel saldırı suçuyla tutuklandı! Savunması şaşkına çevirdi... "Kasıtlı olarak tecavüz etmedim"

    Genç kadına cinsel saldırı suçuyla tutuklandı! Savunması şaşkına çevirdi... "Kasıtlı olarak tecavüz etmedim"

    16.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde görev yapan bir polis memuru bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Olaya ilişkin olarak kendisini savunan 38 yaşındaki Justin Hain, kasıtlı olarak tecavüz etmediğini söyleyerek özür diledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde polis olarak görev yapan 38 yaşındaki Justin Hain ismi açıklanmayan bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. WHTM'nin haberine göre, Hain hakkında şikayette bulunan kadının evinde yaşanan olayla ilgili olarak çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kaldı.

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    Genç kadının evinde tecavüz ettiği iddia edilerek görevden uzaklaştırılan Hain, istemsiz sapkın cinsel ilişki, zorlama yoluyla tecavüz, cinsel saldırı ve rıza olmadan uygunsuz saldırı ile suçlandı.
    Hain, 50.000 dolar (yaklaşık 1 milyon 505 bin TL) kefalet karşılığında Dauphin İlçe Hapishanesinde tutuluyor ve kadınla herhangi bir temas kurması yasaklandı. Bölge savcılığı, kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere ek şartlar talep etti.
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    tecavüz polis Amerika
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