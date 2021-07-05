Gizli Görev filmi konusu nedir? Gizli Görev filmi oyuncuları kimler?

Jang Cheol-soo'nun yönetmenliğini yaptığı ve 2013'te vziyona giren Gizli Görev filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen filmde Won Ryu-Hwan karakteri Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Güney Kore yapımı filmin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Gizli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gizli Görev filmi konusu nedir?

Bir Güney Kore yapımı film olan Gizli Görev'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Filmin konusu ne? Won Ryu-Hwan Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Beş dil konuşabilmekte olan Won, aynı zamanda ölümcül bir ölüm makinesi olabilmektedir. Kendisi iki sene önce casus olarak Güney Kore'ye gitmesi için emir almıştır.

Güney Kore'nin bir kasabasında saçma bir rolünü gerçekleştirir. Kasaba halkını gözlemledikten sonra görevi için sabırla bekler. Kasabanın delisi rolünü oynamasından 2 sene sonra bir gün, elit casuslar sıradan öğrenci kılığındaki Hae-Rang ve rock yıldızı kılığındaki Jae-Jin Ryu-Hwan'nın bulunduğu kasabaya yollanır.

Ryu-Hwan diğer iki casusun yerleşmesine ve Güney'de işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesine yardım edip destek olur. Bu esnada Kuzey'de aniden iktidar değişikliği olur ve üç casusa da acil bir görev verilir: intihar etmeleri istenir.