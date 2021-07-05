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Gizli Görev filmi konusu nedir? Gizli Görev filmi oyuncuları kimler?

05.07.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksiyon türündeki Gizli Görev filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Heyecan ve aksiyonu bir arada içeren yapımda Won Ryu-Hwan karakteri Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Güney Kore yapımı filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Gizli Görev filmi konusu nedir? Gizli Görev filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Jang Cheol-soo'nun yönetmenliğini yaptığı ve 2013'te vziyona giren Gizli Görev filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen filmde Won Ryu-Hwan karakteri Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Güney Kore yapımı filmin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Gizli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gizli Görev filmi konusu nedir?

Bir Güney Kore yapımı film olan Gizli Görev'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Filmin konusu ne?

Filmin konusu ne?
Won Ryu-Hwan Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Beş dil konuşabilmekte olan Won, aynı zamanda ölümcül bir ölüm makinesi olabilmektedir. Kendisi iki sene önce casus olarak Güney Kore'ye gitmesi için emir almıştır.
Güney Kore'nin bir kasabasında saçma bir rolünü gerçekleştirir. Kasaba halkını gözlemledikten sonra görevi için sabırla bekler. Kasabanın delisi rolünü oynamasından 2 sene sonra bir gün, elit casuslar sıradan öğrenci kılığındaki Hae-Rang ve rock yıldızı kılığındaki Jae-Jin Ryu-Hwan'nın bulunduğu kasabaya yollanır.
Ryu-Hwan diğer iki casusun yerleşmesine ve Güney'de işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesine yardım edip destek olur. Bu esnada Kuzey'de aniden iktidar değişikliği olur ve üç casusa da acil bir görev verilir: intihar etmeleri istenir.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Park Hye-sook Kim Soo-hyun Ko Chang-seok Lee Hyun-woo Park Ki-woong
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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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