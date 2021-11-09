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Gökçe Bahadır'ın annesi ile fotoğrafını gören şaştı kaldı

09.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp dizisinde rolüyle dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır'ın yıllar önceki hali ile sosyal medya gündeminde. 2011 - 2012 yılları arasında Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile evli kalan 40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır şimdilerde Emir Ersoy ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez el ele görüntülenen Gökçe Bahadır'ın özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor.

Netflix'in yeni yerli dizisi Kulüp'teki başarılı rolüyle dikkat çeken Gökçe Bahadır, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında.

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir yalnız olan oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz haziran ayında müzisyen Emir Ersoy ile birlikte "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer aldı ve ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

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2011 – 2012 yıllarıa rasında Ali Sunal ile evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu.

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Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hiç değişmemiş, hala aynı' dese de bazıları ise, 'Estetik yaptırmadan önceki hali ile aynı' şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
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