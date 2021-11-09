Gökçe Bahadır'ın annesi ile fotoğrafını gören şaştı kaldı

Netflix'in yeni yerli dizisi Kulüp'teki başarılı rolüyle dikkat çeken Gökçe Bahadır, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında.

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir yalnız olan oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz haziran ayında müzisyen Emir Ersoy ile birlikte "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer aldı ve ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

2011 – 2012 yıllarıa rasında Ali Sunal ile evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu.

Yıllar içindeki değişimi ile adından söz ettiren Gökçe Bahadır'ın annesi ile karesini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hiç değişmemiş, hala aynı' dese de bazıları ise, 'Estetik yaptırmadan önceki hali ile aynı' şeklinde yorumlarda bulundu.