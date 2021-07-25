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Gökhan Özen kimdir? Gökhan Özen kaç yaşında ve nereli? Eşi kim?

25.07.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen, "Bu Maymunlar" adlı şarkıyı yayınlamasının ardından Twitter'da gündem oldu. Bunun ardından Gökhan Özen'in kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. TED Ankara Koleji mezunu Gökhan Özen, İngilizceyi ana dili gibi konuşabiliyor. Özen, küçük yaşta radyo programcılığı yapmaya başladı.

2000'li yılların unutulmaz ismi Gökhan Özen "Bu Maymunlar" isimli şarkıyı dinleyicilerin beğenisine sundu. Twitter'da gündem olan Özen'in hayatı merak konusu oldu. Türk şarkıcı, oyuncu, prodüktör olan Özen; Derin Su Özen, Ada Deren Özen adında iki çocuk babası. Gökhan Özen 2010 yılında Selen Sevigen Özen ile dünyaevine girdi.

Gökhan Özen kimdir?

29 Kasım 1979 Ankara doğumlu Gökhan Özen 41 yaşındadır. Özen; Türk şarkıcı-şarkı yazarı, aranjör, oyuncu, prodüktör, müzik direktörü ve eski radyo/tv programcısıdır. Albümlerindeki çoğu şarkının söz, müzik ve düzenlemesini kendisi yaptı. Gitar, piyano gibi enstrümanları da çalabiliyor.
Derin Su Özen ve Ada Deren Özen adında iki çocuk babası olan Gökhan Özen 2010 yılında Selen Sevigen Özen ile dünyaevine girdi. Ancak ikili 2016'da boşanma kararı aldı.
Gökhan Özen aslen Trabzon Beşikdüzülü. Özen henüz 6 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı gösterdi. Bu başarısıyla, ilk müzik deneyimine çok sesli koroda adım attı.
3 yıl boyunca, opera eserlerini yurt içinde ve dışında koro ile sahnede sergiledi. Özen, Ankara Radyosu'nda eğitim aldı.
İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Yabancı dile önem gösteren Özen, İngilizceyi ana dili gibi konuşabiliyor. Özen ilk bestesini okul zamanlarında yapmış. Yıldız Teknik Üniversitesini kazanan Özen, okul için İstanbul'a geldi.
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Gökhan Özen
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