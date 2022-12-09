Google Trends 2022: Bu yıl Google'da en çok aranan yemek tarifleri açıklandı! Türk yemekleri de var...

Dışarıdan alınan yemeklerin sağlıksız olması ve fiyatlarının giderek artması nedeniyle birçok kişi evde yemek yapmaya başladı. Bu duruma yeni alışan kişiler Google aramalarında sıklıkla yeni yemek tarifleri aratıyor. Google, her sene olduğu gibi 2022 yılında da en çok aranan yemek tariflerini açıkladı.

2022 YILINDA EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ

PANEER PASANDA Paneer, Hindistan ve Pakistan mutfağında yaygın olarak kullanılan bir peynir çeşididir. Paneer pasanda ise, bu peynir ve baharatlarla hazırlanan bir yemeğe verilen isim.

EV YAPIMI KEK 2022 yılında hamur işleri en çok aratılan yemek tarifleri arasında yer aldı. Evde hazırlanan puf puf kekler, daha fazla rağbet görmeye başladı. Kek tarifleri içinde en çok ev yapımı kek arandı.

SALTED COOKİE Salt cookie, Google aramalarında 3. sırada yer alıyor. Tuzlu kurabiye olarak da bilinen salt cookie, orijinal tarife göre deniz tuzu ve damla çikolata parçalarından oluşuyor.

OVERNİGHT OATS Overnight oats olarak aranan geceden kalma yulaf, bu senenin en çok aranan 4. tarifi. Özellikle yulafın giderek popüler hale geldiği şu günlerde, bu yulaftan yapılan pudingler de, dünya mutfaklarında yerini almaya başardı.