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Google Trends 2022: Bu yıl Google'da en çok aranan yemek tarifleri açıklandı! Türk yemekleri de var...

09.12.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Trends, tüm yıl boyunca en çok aratılan konu başlıklarını açıkladı. İnternetten yemek tarifi arayan ve bu yemekleri uygulayan birçok kişi bulunuyor. İnternet yemek tarifleri konusunda oldukça çeşitli menüler çıkarmanızı sağlayabiliyor. Google Trends, 2022 yılı boyunca tüm dünyada en çok aranan yemekleri açıkladı. Bu tarifler arasında 3 tane Türk yemeği bulunuyor.

Dışarıdan alınan yemeklerin sağlıksız olması ve fiyatlarının giderek artması nedeniyle birçok kişi evde yemek yapmaya başladı. Bu duruma yeni alışan kişiler Google aramalarında sıklıkla yeni yemek tarifleri aratıyor. Google, her sene olduğu gibi 2022 yılında da en çok aranan yemek tariflerini açıkladı.

2022 YILINDA EN ÇOK ARANAN YEMEK TARİFLERİ

PANEER PASANDA

PANEER PASANDA
Paneer, Hindistan ve Pakistan mutfağında yaygın olarak kullanılan bir peynir çeşididir. Paneer pasanda ise, bu peynir ve baharatlarla hazırlanan bir yemeğe verilen isim.

EV YAPIMI KEK

EV YAPIMI KEK
2022 yılında hamur işleri en çok aratılan yemek tarifleri arasında yer aldı. Evde hazırlanan puf puf kekler, daha fazla rağbet görmeye başladı. Kek tarifleri içinde en çok ev yapımı kek arandı.

SALTED COOKİE

SALTED COOKİE
Salt cookie, Google aramalarında 3. sırada yer alıyor. Tuzlu kurabiye olarak da bilinen salt cookie, orijinal tarife göre deniz tuzu ve damla çikolata parçalarından oluşuyor.

OVERNİGHT OATS

OVERNİGHT OATS
Overnight oats olarak aranan geceden kalma yulaf, bu senenin en çok aranan 4. tarifi. Özellikle yulafın giderek popüler hale geldiği şu günlerde, bu yulaftan yapılan pudingler de, dünya mutfaklarında yerini almaya başardı.

CİNNAMON ROLL

CİNNAMON ROLL
Google'da 'zimtschnecken' ve 'cinnamon roll' olarak aranan tarçınlı rulolar, özel günlerin vazgeçilmezi. Google listesinde 5. sıraya yerleşen tarçınlı rulolar ile çay saatlerinin yıldızı haline geldi.
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