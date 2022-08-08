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  4. Gordion Antik Kenti’nin adının geçtiği ilk yazıt bulundu! 2 bin 300 yıl öncesinde izine rastlandı

Gordion Antik Kenti’nin adının geçtiği ilk yazıt bulundu! 2 bin 300 yıl öncesinde izine rastlandı

08.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Friglerin başkenti Gordion'daki kazı alanında üzerinde antik kentin isminin yer aldığı yazıt bulundu. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki antik kentte bulunan, günümüzden 2 bin 300 yıl öncesine ait Frigce yazıtta Gordion ismine ilk kez rastlandı. Friglerin başkentinin Gordion olduğu 100 yıl önce belirlense de yazıt, bunun teyit edildiği ilk kanıt olma özelliği taşıyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 1893'te başlayan Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu hattı inşası sırasında Alfred ve Gustav Körte kardeşlerce keşfedilen antik kentte, 1900'de 3 aylık kazı yapıldı. Körte kardeşler, antik kentin Frig'in başkentinin Gordion olduğunu belirlese de bugüne dek bunu teyit eden bir bilgiye ulaşılamadı.

İLK VE TEK YAZIT OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Uzun bir aranın ardından 1950'de yeniden başlatılan kazı çalışmaları günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve denetimiyle Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nden Prof. Dr. C. Brian Rose'un kazı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
Bu yıl antik kentin dış şehir olarak adlandırılan bölgesinde Frigce bir taş yazıt bulundu. Helenistik Dönem'de I. Antiokhos'un (MÖ 281-261) hüküm sürdüğü yıllara tarihlendirilen yazıt, Gordion isminin geçtiği ilk ve tek yazıt olma özelliğini taşıyor.
Bir tümülüs mezarla bağlantılı olduğu düşünülen yazıt, aynı zamanda Gordion'da bulunmuş en uzun yazıt olmasıyla dikkati çekiyor.MÖ 540-333 tarihleri arasında Pers İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan antik kentte ulaşılan bu yazıtta Persli bir erkek ismi de yer alıyor.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı arkeolog Umut Alagöz ile filolog Rostyslav Oreshko, yazıt üzerindeki detaylı çalışmayı yayımlamak üzere hazırlıyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı
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