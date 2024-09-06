Gözler ondaydı... Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı! Yorum yağdı

Ilıcalı paylaşımına eşi Çağla Ilıcalı ile pozlarını, nikah anından bir pozunu ve mekana sürat teknesiyle geldikleri andan bir video ekledi.

Açıklamaya ise, "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız." şeklinde yazdı.



