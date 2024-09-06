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  4. Gözler ondaydı... Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı! Yorum yağdı

Gözler ondaydı... Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı! Yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.09.2024 16:37
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Yılın düğünü gerçekleşti. İş insanı Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğünün ardından gözler Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabına çevrilmişti. Ilıcalı, düğünden kareler ile ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medyada gündem olan paylaşıma kullanıcılardan yorum yağdı.

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlendi. Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesi ile gelen çiftin nikahı kıyıldı. Daha sonra ise gecede eğlence, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik'in DJ'yi &me ile devam etti. Acun Ilcıalı'dan herkesin merakla beklediği ilk paylaşım geldi.

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DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM

Yılın çok konuşulan düğünün ardından gözler Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabına çevrilmişti.

Acun Ilıcalı düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Ilıcalı paylaşımına eşi Çağla Ilıcalı ile pozlarını, nikah anından bir pozunu ve mekana sürat teknesiyle geldikleri andan bir video ekledi.

Açıklamaya ise, "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız." şeklinde yazdı. 


Uzun bir süredir beraberlik yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evet diyerek yakın dostlarının şahitliğinde hayatlarını birleştirdi. 

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” demişti.

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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