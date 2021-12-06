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Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

06.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydi - İrfan Can Eğribayat: - "Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydi.

İrfan Can Eğribayat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, inanılmaz mücadele veren takım arkadaşlarını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Ben normalde oynamayacaktım bu maçta. Dün eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 'git 20 gün, 1 ay gelme' dedi ama ben takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Bugün kazandık, uzun süredir kazanamıyorduk. Yukarıya çıkmamız lazımdı. Ben bunu bebeğimizin şansıyla olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kazandık."

Göztepeli futbolcular, karşılaşmada ilk golden sonra kaleci İrfan Can Eğribayat'a koşarak moral verdi. Müsabakadan sonra gözyaşlarını tutamayan İrfan Can Eğribayat'a takım arkadaşları ve taraftarlar destek oldu

Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

- Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydi - İrfan Can Eğribayat: - "Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun kor

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK

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