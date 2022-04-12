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  4. Vajinasıyla tam 9 kilo ağırlık kaldırdı! Sosyal medyada gündem yarattı

Vajinasıyla tam 9 kilo ağırlık kaldırdı! Sosyal medyada gündem yarattı

12.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Drsarasolomon’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir fizyoterapistin vajinasına bağladığı 9 kilo ağırlığındaki topla yaptığı hareketler herkesi şaşırttı. Pelvik tabanını güçlendirmek için egzersiz yaptığını dile getiren genç kadının gönderisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Fizyoterapist olan Sara Solomon ismindeki bir kadın sosyal medyadan pelvik taban kuvvetini göstermek için ilginç bir yöntem kullandı. Pelvik kasını güçlendirmek için her gün antreman yaptığını ve sonunda dayanıklı kaslara kavuştuğunu ifade eden Solomon, vajinasına bağladığı 9 kilo ağırlığında topla yere çömelip kalmak hareketlerini rahatlıkla yapabildi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Solomon’un paylaşımı TikTok’ta bir anda viral oldu ve milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uygulayabildiği baskı nedeniyle genç kadına şaşırdıklarını ifade ederken bazı kullanıcılar ise gerçek olmadığını iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma esprili bir şekilde yaklaşarak “Her 3 ayda bir kez zar zor 2 şınav çekiyorum ve insanlar pelvik kasını mı güçlendiriyor” yorumunu yaptı. Bir başkası, "İnternette gördüğüm en tuhaf esneklik" yorumuyla durumu değerlendirdi.

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UZMANLAR UYARDI

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Viral TikTok videosuna tepki gösteren NHS cerrahı Dr Karan Rajan , şaşırtıcı bir şekilde görülen başarının mümkün olduğunu söyledi. Ancak insanlara pelvik tabanını güçlendirmenin daha iyi yolları olduğunu anlattı. Rajan, “Pelvik taban egzersizleri mesane, popo ve vajina veya penisinizin etrafındaki kasları güçlendirir. Tek yapmanız gereken, egzersizlere alıştıktan sonra kasları günde 15 kez sıkmak ve her sıkmayı birkaç saniye tutmaktır. Genital bölgenizle ağırlık kaldırmak son derece risklidir. Yaralanmalara ve yırtılmalara neden olabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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