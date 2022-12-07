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Güllü'nün gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

07.12.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'larda ün kazanan Güllü, klip çekiminde yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu. Merak konusu olan Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızı Tuyan Ülkem'i görenler ise hayran kaldı.

Güllü, söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan "Unutamazsın Beni" isimli şarkısını için kamera karşısına geçti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, fren yerine gaza basınca bu sahne gerçek oldu.

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Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.

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Güllü'nün yaşadığı talihsiz olay hayranlarını korkuturken ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızını görenler ise hayran kaldı.

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Öte yandan anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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