Güllü'nün gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güllü, söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan "Unutamazsın Beni" isimli şarkısını için kamera karşısına geçti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, fren yerine gaza basınca bu sahne gerçek oldu.

Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.

Güllü'nün yaşadığı talihsiz olay hayranlarını korkuturken ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Güllü'nün gözlerden uzak büyüğü kızını görenler ise hayran kaldı.

Öte yandan anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.