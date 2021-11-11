Gülşah Saraçoğlu’nun kilolu halini görenler ünlü modacıyı tanıyamadı

Doya Doya Moda'nın güzel jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali ortaya çıktı. Tasarımlarının güzelliğiyle davetlere damga vuran modacı Gülşah Saraçoğlu aynı zamanda kendi fiziğiyle ve elbiseleri taşıyışıyla görenlerin nefesini kesen isimlerden. Eski halleri ortaya çıkan Gülşah Saraçoğlu'nun bir dönem şişman olduğu görüldü. Eski halini görenler şok oldu.

KİLOLU HALİ ŞAŞIRTTI

Modacı Gülşah Saraçoğlu, ünlülerin kıyafetlerini tasarlayarak mesleğinde isim yaptıktan sonra kilolu hanımların yarıştığı sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın jüri üyesi olarak güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Kilo sorunu ile giriştiği mücadeleyi zaman zaman programlarda yarışmacılarla da paylaşan Gülşah Saraçoğlu'nun muhteşem fiziğine kavuşmadan önceki kilolu hali ise hayranlarının üzerinde şok etki yarattı.

Tasarımları ile adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı. Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı.