GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci beldesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve bir yaşındaki bebeğinin cenazeleri defnedildi.

- Anne ve bir yaşındaki bebeğinin cenazeleri, aynı tabutla getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

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