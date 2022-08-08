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GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

08.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve bir yaşındaki bebeğinin cenazeleri, aynı tabutla getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve bir yaşındaki bebeğinin cenazeleri defnedildi.

S.D. idaresindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci beldesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı, KGYS kameralarınca kaydedildi.

Anne ve bebeğin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

- Anne ve bebeğin cenazesi aynı tabuta konuldu

Anne ve bebeğin cenazeleri, aynı tabuta konularak hastane morgundan alınıp, merkeze bağlı Üyük köyüne getirildi.

Babaevinden helallik alınmasının ardından köy mezarlığına getirilen cenazeler, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine başındaki sargı bezi ile katılan baba Fatih Benli, definin ardından taziyeleri kabul etti.

GÜNCELLEME - Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

- Anne ve bir yaşındaki bebeğinin cenazeleri, aynı tabutla getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum anne

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Akşam
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