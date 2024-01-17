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    4. Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin galası yapıldı! Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek?

    Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin galası yapıldı! Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek?

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.01.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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    Deliha, Eltilerin Savaşı ve Görümce filmleriyle komedi dalındaki rüştünü ispat eden Gupse Özay yeni filmi 'Lohusa' ile hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu ve senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı Lohusa filminin galası tamamlandı. Filmin 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

    Deliha filminin setinde tanıştığı kendisini gibi oyuncu olan Barış Arduç'la 2020 yılında hayatını belirleştiren ve 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan Gupse Özay, doğumun sonrasında setlere bir süreliğine ara vermişti. Sevilen oyuncu 'Lohusa' filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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    "Lohusa" filminin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'a Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler eşlik ediyor.

    Lohusa filminin galasından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür eden Gupse Özay, "Müthiş bir galaydı. Gelen herkese teşekkür ederiz. Coşku inanılmazdı. Lohusa geliyor' notuyla hayranlarına müjdeyi de verdi.

    LOHUSA FİLMİNİN KONUSU

    LOHUSA FİLMİNİN KONUSU
    Film taze ebeveynlerin yaşadığı komik olayların bir kahkaha tufanına dönüştüğü ilk 40 günü anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşma gününü heyecanla bekleyen bir çift olarak hikayenin merkezinde yer alıyor.
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