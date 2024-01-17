Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin galası yapıldı! Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek?

Deliha filminin setinde tanıştığı kendisini gibi oyuncu olan Barış Arduç'la 2020 yılında hayatını belirleştiren ve 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucağına alan Gupse Özay, doğumun sonrasında setlere bir süreliğine ara vermişti. Sevilen oyuncu 'Lohusa' filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

