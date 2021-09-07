Güzel model, leopar desenli kıyafetiyle yürek hoplattı!

Brezilyalı model Gizele Oliveira, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla, görenleri şaşı etti. Leopar desenli bir takım giyen genç model, cesur göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı. İşte o pozlar: AMERİKA'YA TAŞINDIĞINDA YOKSULDU Genç yaşta büyük işler başaran Gizele Oliveira, yalnızca güzelliğiyle değil, hayat hikayesiyle de ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Brezilya'dan Amerika'ya dil bilmeden, çok az parayla gelen ve kısa sürede birçok güçlü markanın yüzü olan Oliveira, sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

İŞTE GIZELE OLIVEIRA'NIN NEFES KESEN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:

Gizele Oliveira 7 Mayıs 1993'te Brezilya'da doğdu.

Modellik kariyerine 2013 yılında Miami'de Mc2 Models tarafından işe alındığında başladı.

Miami'ye çok az parayla, hiç İngilizce bilmeden ve ailesi olmadan taşındı.

Onu ve diğer 3 çocuğunu büyüten annesi, Brezilya'da kalıp öğretmenlik yapıyor ve asgari ücret alıyordu.