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Güzel model, leopar desenli kıyafetiyle yürek hoplattı!

07.09.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Brezilyalı model Gizele Oliveira, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerine görsel bir şölen yaşattı. İddialı pozlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden yıldız, bu defa leopar desenli takımıyla adından söz ettirdi.

Brezilyalı model Gizele Oliveira, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla, görenleri şaşı etti. Leopar desenli bir takım giyen genç model, cesur göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı. İşte o pozlar:

Güzel model, leopar desenli kıyafetiyle yürek hoplattı!

Güzel model, leopar desenli kıyafetiyle yürek hoplattı!

AMERİKA'YA TAŞINDIĞINDA YOKSULDU

Genç yaşta büyük işler başaran Gizele Oliveira, yalnızca güzelliğiyle değil, hayat hikayesiyle de ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Brezilya'dan Amerika'ya dil bilmeden, çok az parayla gelen ve kısa sürede birçok güçlü markanın yüzü olan Oliveira, sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

İŞTE GIZELE OLIVEIRA'NIN NEFES KESEN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:

Gizele Oliveira 7 Mayıs 1993'te Brezilya'da doğdu.
Modellik kariyerine 2013 yılında Miami'de Mc2 Models tarafından işe alındığında başladı.
Miami'ye çok az parayla, hiç İngilizce bilmeden ve ailesi olmadan taşındı.
Onu ve diğer 3 çocuğunu büyüten annesi, Brezilya'da kalıp öğretmenlik yapıyor ve asgari ücret alıyordu.
Gizele için başlangıç ​​büyük bir mücadeleydi ama sıkı çalışma, dinleme ve öğrenme konusundaki azmi ile mankenliğe hızlı bir şekilde adım attı.
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Anahtar Kelimeler:
Model Brezilya Instagram
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