Güzel model, leopar desenli kıyafetiyle yürek hoplattı!

Brezilyalı model Gizele Oliveira, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla, görenleri şaşı etti. Leopar desenli bir takım giyen genç model, cesur göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı. İşte o pozlar:
Genç yaşta büyük işler başaran Gizele Oliveira, yalnızca güzelliğiyle değil, hayat hikayesiyle de ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Brezilya'dan Amerika'ya dil bilmeden, çok az parayla gelen ve kısa sürede birçok güçlü markanın yüzü olan Oliveira, sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
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