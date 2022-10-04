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Güzelliğin kalıplarını baştan yazdı! “Yıllardır tıraş olmuyorum ve deodorant kullanmıyorum”

04.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan sosyal medya fenomeni 'Cherry The Mistress' güzelliğin toplumsal normlara göre hareket etmesine karşı çıkarak bambaşka bir tarz oluşturdu. 20 yaşındaki fenomen isim vücut tüylerini almayı reddediyor ve kendi tenin kokusunu çok sevdiği için deodorant kullanmıyor. Sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorumlar aldığını dile getiren 'Cherry The Mistress' eleştirilere sert cevap verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 'Cherry The Mistress' kadınların tamamen doğal olması gerektiğini savunuyor. Gelişen dünya düzeniyle birlikte kadınların doğal hallerinden uzaklaşarak ‘tek tip’ güzellik algısının içinde sıkıştığını dile getiren 'Cherry The Mistress' sosyal medya kullanıcılarından gelen olumsuz yorumlara rağmen vücut tüyleriyle çekilen pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

“HER GÜN NEFRET YORUMLARI ALIYORUM”

Sosyal medya paylaşımınlarının ilgi çektiğini belirten 'Cherry The Mistress' popülerlikle birlikte olumsuz yorumlarında sayısının arttığından söz etti. Fenomen isim, “Sosyal medyada her gün her türlü nefret yorumu alıyorum. Özellikle batılı güzellik standartlarına aykırı bir kadınsanız, bu sürekli olarak eleştirileceğiniz anlamına gelir” dedi.
Vücut tüylerini almayı bıraktan sonra sosyal medya üzerinden seksi fotoğraf ve videoları satmaya başladığını dile getiren ‘Cherry The Mistress’, “Vücut tüyleri neredeyse her gün uzar. Yıllardır tıraş olmuyorum ve deodorant kullanmıyorum. Hiç kimse sadece toplumsal bir standarda uymak için tıraş olması gerektiğini düşünmemelidir. Herkes bedeniyle istediğini yapabilmeli. Vücut tüylerim beni altı haneli gelire ulaştırdığında kimseyi önemsememem gerektiğini anladım” diye konuştu.
Sosyal medyadan kendisine yöneltilen olumsuz yorumları dikkate almadığını ifade eden ‘Cherry The Mistress’, “İnternette yaptığınız yorumlar aslında sizin yansımanız. Olumsuzluğu hissediyorsanız dönüp kendinize bakmanız gerekiyor. Kendilerinden veya hayatlarından gerçekten mutlu olan insanlar, başka insanları sebepsiz yere yıkmaya çalışmazlar.”ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tüy dökücü
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