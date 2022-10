Güzelliğin kalıplarını baştan yazdı! “Yıllardır tıraş olmuyorum ve deodorant kullanmıyorum”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 'Cherry The Mistress' kadınların tamamen doğal olması gerektiğini savunuyor. Gelişen dünya düzeniyle birlikte kadınların doğal hallerinden uzaklaşarak ‘tek tip’ güzellik algısının içinde sıkıştığını dile getiren 'Cherry The Mistress' sosyal medya kullanıcılarından gelen olumsuz yorumlara rağmen vücut tüyleriyle çekilen pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımınlarının ilgi çektiğini belirten 'Cherry The Mistress' popülerlikle birlikte olumsuz yorumlarında sayısının arttığından söz etti. Fenomen isim, “Sosyal medyada her gün her türlü nefret yorumu alıyorum. Özellikle batılı güzellik standartlarına aykırı bir kadınsanız, bu sürekli olarak eleştirileceğiniz anlamına gelir” dedi.