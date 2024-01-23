Hadise evindeki partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergiledi! Görenler şaştı kaldı

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla da çok konuşuluyor. Her yaptığı her açıklaması gündem olan Hadise bu defa erotik dansıyla gündem oldu.
EROTİK DANSI GÜNDEM OLDU
Hadise evinde verdiği partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergiledi. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Temizlik sopasıyla dans eden Hadise'ye yorum yağdı.
Ünlü isme; 'İkinci Merve Boluğur vakası yükleniyor', 'Dans edebilseymiş keşke', 'Aşk yaşamadığı bir temizlik sopası kalmıştı' gibi yorumlar yapıldı.
Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı. Kerem Bürsin'in ardından Hadise şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile anılmaya başlandı.
Ünlü şarkıcı Hadise sonunda patladı ve hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.