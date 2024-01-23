MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise evindeki partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergiledi! Görenler şaştı kaldı

Hadise evindeki partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergiledi! Görenler şaştı kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise son olarak evindeki partide yaptığı dansla gündeme geldi. Temizlik sopasıyla erotik dans eden Hadise'yi görenler çok şaşırdı.

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla da çok konuşuluyor. Her yaptığı her açıklaması gündem olan Hadise bu defa erotik dansıyla gündem oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

EROTİK DANSI GÜNDEM OLDU

Hadise evinde verdiği partide konuklarına temizlik sopasıyla erotik dans sergiledi. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Temizlik sopasıyla dans eden Hadise'ye yorum yağdı.
Ünlü isme; 'İkinci Merve Boluğur vakası yükleniyor', 'Dans edebilseymiş keşke', 'Aşk yaşamadığı bir temizlik sopası kalmıştı' gibi yorumlar yapıldı.
Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı. Kerem Bürsin'in ardından Hadise şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile anılmaya başlandı.
Ünlü şarkıcı Hadise sonunda patladı ve hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı…

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı…

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! Omuzlara alıp davul zurna çaldılar

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! Omuzlara alıp davul zurna çaldılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

Başrolde olduğu filmin galasına katılmadı! İsmail Hacıoğlu'dan olay gönderme

Başrolde olduğu filmin galasına katılmadı! İsmail Hacıoğlu'dan olay gönderme

"Hep aynı kadın düşmanlığı" diyerek açıkladı: 6 kez üst üste söyledi!

"Hep aynı kadın düşmanlığı" diyerek açıkladı: 6 kez üst üste söyledi!

O açıklama gündem oldu! Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler: 'Bay bay Ekrem İmamoğlu'

O açıklama gündem oldu! Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler: 'Bay bay Ekrem İmamoğlu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.