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Hadise yine sınır tanımadı! Transparan üstlü paylaşımı olay oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 21:10
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Ünlü şarkıcı Hadise Milano Moda Haftası paylaşımlarını sürdürüyor. Şarkıcılık hayatının yanı sıra özel hayatı ve giyim tarzıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı son olarak transparan kombini ile defile izlediği andan karelerini paylaştı. O paylaşıma kısa sürede yorum yağdı.

Sahne şovları, iddialı kostümleri ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hadise'nin son paylaşımı olay oldu. Defile izlemeye transparan kombini ile giden ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Ünlü şarkıcı Hadise bu defa Milano Moda Haftası'nda yerini aldı.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Hadise katıldığı defilelerden paylaşımlar yapıyor. 

Son katıldığı defilede transparan bir üst tercih eden Hadise'nin paylaşımı gündem oldu. 

Sevilen şarkıcının pozlarına beğeni yorumları kadar eleştiri yorumları da geldi. 

Bi kullanıcıdan Hadise'ye 'Sanki bir şeyler çok belli bana mı öyle geldi' şeklinde yorum geldi.

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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