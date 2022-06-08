Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Haftalar sonra komadan uyandı! Nişanlısının yeni sevgilisinin mesajını görünce şoke oldu: Benim ve oğlumun yanına taşındı

Haftalar sonra komadan uyandı! Nişanlısının yeni sevgilisinin mesajını görünce şoke oldu: Benim ve oğlumun yanına taşındı

08.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Brie Duval, yaşadığı korkunç bir kazanın sonucunda haftalarca komada kaldığını ve uzun bir tedavi süreci gördüğünü anlattı. TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Duval, komada olduğu sürede nişanlısının kendisini aldatarak başka bir kadının yanına taşındığını öğrendiğini söyledi. Komadan uyandığında telefonunda nişanlısının yeni sevgilisinden gelen bir mesaj olduğunu belirten Duval, kadının onları rahat bırakmasını istediğinde şoke olduğunu ifade etti.

Avustralya’da yaşayan 25 yaşındaki Brie Duval isimli bir kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda viral olmayı başardı. Duval, “hotcamogirl1” isimli TikTok hesabında geçtiğimiz Ağustos ayında geçirdiği korkunç bir kazadan sonra nişanlısının kendisini aldattığını anlattı. Duval’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının nişanlısına ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

DÖRT HAFTA KOMADA KALDI

Hayalindeki işte çalışmak için Kanada’ya taşınan ve orada aşık olduğunu ifade eden Duval, sevgilisiyle 4 yıl boyunca mutlu bir ilişkileri olduğunu ve nişanlandıklarını söyledi. 29 Ağustos 2021 tarihinde ise ikilinin hayatını tamamen değiştiren bir olay yaşandı.
2021 yılının Ağustos ayında yapım aşamasında olan otopark duvarlarından birini fark etmeyen Duval, düşerek kafasını kaldırımın köşesine vurdu. Çevresinde hiçbir uyarı işareti ya da bantın olmadığını belirten kadın, helikopter ambulansla Alberta Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Çok sayıda kemiği kırılan ve kafa travması geçiren Duval,yoğun bakım ünitesinde yaşam desteğine bağlandı. Doktorların yaşama şansını %10 olarak gösterdikleri Duval, dört haftalık tedavinin sonucunda uyanarak hayat geri döndü.

HAYATINDAN TAMAMEN ÇIKARTMIŞ

HAYATINDAN TAMAMEN ÇIKARTMIŞ
Komadan uyandığında geçici bir hafıza kaybı yaşayan Duval, cep telefonunu geri aldığında ise karşılaştığı manzara ile şaşkınlığa uğradı.
Nişanlısının kendisini sosyal medya ve telefon aramalarından engellediğini fark eden Duval, nişanlısının yeni sevgilisinden gelen mesajla ne yapacağını şaşırdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

İlginizi Çekebilir

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.