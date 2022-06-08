Haftalar sonra komadan uyandı! Nişanlısının yeni sevgilisinin mesajını görünce şoke oldu: Benim ve oğlumun yanına taşındı

Avustralya’da yaşayan 25 yaşındaki Brie Duval isimli bir kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda viral olmayı başardı. Duval, “hotcamogirl1” isimli TikTok hesabında geçtiğimiz Ağustos ayında geçirdiği korkunç bir kazadan sonra nişanlısının kendisini aldattığını anlattı. Duval’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının nişanlısına ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

DÖRT HAFTA KOMADA KALDI

Hayalindeki işte çalışmak için Kanada’ya taşınan ve orada aşık olduğunu ifade eden Duval, sevgilisiyle 4 yıl boyunca mutlu bir ilişkileri olduğunu ve nişanlandıklarını söyledi. 29 Ağustos 2021 tarihinde ise ikilinin hayatını tamamen değiştiren bir olay yaşandı.

2021 yılının Ağustos ayında yapım aşamasında olan otopark duvarlarından birini fark etmeyen Duval, düşerek kafasını kaldırımın köşesine vurdu. Çevresinde hiçbir uyarı işareti ya da bantın olmadığını belirten kadın, helikopter ambulansla Alberta Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çok sayıda kemiği kırılan ve kafa travması geçiren Duval,yoğun bakım ünitesinde yaşam desteğine bağlandı. Doktorların yaşama şansını %10 olarak gösterdikleri Duval, dört haftalık tedavinin sonucunda uyanarak hayat geri döndü.

HAYATINDAN TAMAMEN ÇIKARTMIŞ Komadan uyandığında geçici bir hafıza kaybı yaşayan Duval, cep telefonunu geri aldığında ise karşılaştığı manzara ile şaşkınlığa uğradı.