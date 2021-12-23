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Hakan Ural "Benim ufaklık" notuyla oğlu Engincan Ural'ı paylaştı!

23.12.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan 53 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hakan Ural, bugün yayından önce kendisini ziyarete gelen oğlu Engincan Ural ile fotoğrafını paylaştı. Ural'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Melisa Ural, Gisella Ural, Engincan Ural adında üç çocuğu bulunan dizi ve sinema oyuncusu, sunucu Hakan Ural geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Sağlığına kavuşup Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Hakan Ural'ı oğlu Engincan Ural ziyaret etti.

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Oğluyla fotoğrafını paylaşan Ural, paylaşımına "Benim ufaklık, canım oğlum" notunu düştü.
Hakan Ural'a çok sayıda "Abi-kardeş gibisiniz" şeklinde yorum geldi.

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Hakan Ural
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