Hakan Ural "Benim ufaklık" notuyla oğlu Engincan Ural'ı paylaştı!

Melisa Ural, Gisella Ural, Engincan Ural adında üç çocuğu bulunan dizi ve sinema oyuncusu, sunucu Hakan Ural geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlığına kavuşup Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Hakan Ural'ı oğlu Engincan Ural ziyaret etti.
Oğluyla fotoğrafını paylaşan Ural, paylaşımına "Benim ufaklık, canım oğlum" notunu düştü.
Hakan Ural'a çok sayıda "Abi-kardeş gibisiniz" şeklinde yorum geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum