Halit Ergenç'le yatak sahnesi gündem olmuştu! Tuba Büyüküstün transparan tarzıyla galaya damga vurdu

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü yıllar sonra bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. 14 Şubat'ta izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizi tanıtımlarıyla büyük ses getirdi.





GALAYA DAMGA VURDU

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün cesur sahneleri uzun süre konuşuldu. Tuba Büyüküstün ateşli sahnelerinin ardından şimdi de gala tarzıyla gündem oldu.

‘Yarın Yokmuş Gibi’ dizisinin galasına siyah transparan mini elbisesiyle katılan Büyüküstün tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'Sade ama şık', 'Asil kadın', 'Bu nasıl bir güzellik ki', 'Güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım, baba tarafından Girit kökenlidir.