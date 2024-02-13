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  4. Halit Ergenç'le yatak sahnesi gündem olmuştu! Tuba Büyüküstün transparan tarzıyla galaya damga vurdu

Halit Ergenç'le yatak sahnesi gündem olmuştu! Tuba Büyüküstün transparan tarzıyla galaya damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'i bir araya getiren ‘Yarın Yokmuş Gibi’ dizisinin galası gerçekleştirildi. Dizideki cesur sahneleri çok konuşulan Büyüküstün transparan tarzıyla galaya damga vurdu. Siyah mini elbisesiyle geceye katılan güzel oyuncu takipçilerinden tam not almayı başardı.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü yıllar sonra bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. 14 Şubat'ta izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizi tanıtımlarıyla büyük ses getirdi.

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GALAYA DAMGA VURDU

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün cesur sahneleri uzun süre konuşuldu. Tuba Büyüküstün ateşli sahnelerinin ardından şimdi de gala tarzıyla gündem oldu.
‘Yarın Yokmuş Gibi’ dizisinin galasına siyah transparan mini elbisesiyle katılan Büyüküstün tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.
Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'Sade ama şık', 'Asil kadın', 'Bu nasıl bir güzellik ki', 'Güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.
Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım, baba tarafından Girit kökenlidir.
İstanbul Özel Doğuş Okullarından ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümünden mezun oldu.
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