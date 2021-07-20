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Halsey kimdir? Halsey kaç yaşında ve nereli? Doğum yaptı mı?

20.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın'la iki yıldır birlikte olan Halsey bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Halsey o anları Instagram hesabından paylaştı. Halsey şarkıcı ve söz yazarıdır. Müzik kariyeri boyunca birçok hit parçayı seslendirdi. Halsey müzik kariyerine YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak başladı.

Alev Aydın'la iki yıldır birlikte olan Halsey 6 gün önce doğum yaptı. Bebeğine Ender Ridley adını verdi. Alev Aydın ve bebeği ile çekildiği pozu Instagram hesabına koyan Halsey "Müteşekkirim. En "nadir" ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düştü. Halsey dünyaca tanınan şarkıcıdır. Müzik kariyerine Youtube'a cover şarkılar yayınlayarak başladı.

Halsey kimdir?

29 Eylül 1994 Edison, New Jersey, ABD doğumlu Halsey 26 yaşında. Şarkı yazmaya 17 yaşındayken başladı.
2014 yılında Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzaladı ve ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.
Asıl adı Ashley Frangipane olan, New Jersey'de dünyaya gelen Halsey'in anne tarafından İtalyan, İrlandalı, Macar ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir.
Halsey'e 16 veya 17 yaşında bipolar bozukluk teşhisi konulmuştur. 18 yaşında maddi zorluklar yaşayan Halsey bu zorlukları müzik ile aştı.
Sahne ismi olarak "Halsey"i seçti. Halsey bir röportajda kendisini tanımlamak için "çift ırklı, biseksüel ve bipolar" terimini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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