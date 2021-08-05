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Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes bakın kim çıktı! Meğer...

05.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu, Camdaki Kız dizisinin Tako’su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yazıcı ve Forbes geçtiğimiz haftalarda beraber çıktıkları tatildeki fotoğraf kareleriyle dikkat çekti. Oldukça mutlu bir birliktelik yaşayan çift, sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Şenay Forbes ile ilgili olarak ise şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı.

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Gönlünü Şenay Forbes’e kaptıran Yazıcı, beraber gittikleri tatilden yaptığı paylaşımlar ile ne kadar mutlu olduklarını herkese duyurdu. Şenay Forbes’le ilgili olarak ise dikkat çeken bir detay paylaşıldı.

Şenay Forbes bakın kim çıktı!

Çok Güzel Hareketler’in ikinci kuşağında yer alan Hamza Yazıcı, sempatik tavırları ve başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Tako karakteri ile oldukça sevilen Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes’e kaptırdı.
Bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Forbes ve Yazıcı çifti, geçtiğimiz haftalarda tatile çıktı.
Alaçatı’da tatil yapan çiftin sosyal medya paylaşımları ise çok beğenildi.
Kısa sürede beğeni yağan fotoğraflardan sonra Şenay Forbes, Yazıcı’nın hayranları tarafından merak edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2 Camdaki Kız dizisi
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