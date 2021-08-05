Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes bakın kim çıktı! Meğer...

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Gönlünü Şenay Forbes’e kaptıran Yazıcı, beraber gittikleri tatilden yaptığı paylaşımlar ile ne kadar mutlu olduklarını herkese duyurdu. Şenay Forbes’le ilgili olarak ise dikkat çeken bir detay paylaşıldı.
Şenay Forbes bakın kim çıktı!
Çok Güzel Hareketler’in ikinci kuşağında yer alan Hamza Yazıcı, sempatik tavırları ve başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Tako karakteri ile oldukça sevilen Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes’e kaptırdı.
Bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Forbes ve Yazıcı çifti, geçtiğimiz haftalarda tatile çıktı.
Alaçatı’da tatil yapan çiftin sosyal medya paylaşımları ise çok beğenildi.
Kısa sürede beğeni yağan fotoğraflardan sonra Şenay Forbes, Yazıcı’nın hayranları tarafından merak edildi.
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