Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes bakın kim çıktı! Meğer...

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Gönlünü Şenay Forbes’e kaptıran Yazıcı, beraber gittikleri tatilden yaptığı paylaşımlar ile ne kadar mutlu olduklarını herkese duyurdu. Şenay Forbes’le ilgili olarak ise dikkat çeken bir detay paylaşıldı.