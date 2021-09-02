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  4. Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler ortaya çıktı

02.09.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram’daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri. Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.

MERVE BOLUĞUR'UN HABERİNİ SUNDU

O hayranların son günlerde gündemindeki konu ise Hande Erçel’in yıllar önceki işi. Güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Erçel’in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Sosyal medyada Hande Erçel'i görenler "Gerçek bir estetik mucizesi" yorumunda bulundu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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