Hande Sarıoğlu estetikleri için ne kadar ödedi? Hande Sarıoğlu'nun eski hali

Hande Sarıoğlu ekşisözlük yazarlarının sorularını yanıtlarken özellikle dekoltesiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Göğüslerinin estetikli olduğunu söyleyen Hande Sarıoğlu'nun estetikleri bununla sınırlı değil. Yaptırdığı estetikleri saklamayan spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali merak edildi.

Hande Sarıoğlu estetiklerine harcadığı parayı da gelen sorular üzerine yanıtladı. Ünlü spiker açıklamasında "18 bin TL memeler. Dudaklarımda da dolgu var o da zamanında 320 dolardı tabii o zaman dolar bu kadar değildi. TL olarak 4500 falan verdim sanırım" dedi.

Habertürk'teki işinden dans ettiği için ayrılmak zorunda kalan Sarıoğlu daha önce de "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" demişti. İşte Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali: