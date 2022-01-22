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Hande Sarıoğlu estetikleri için ne kadar ödedi? Hande Sarıoğlu'nun eski hali

22.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu yaptığı Youtube programlarındaki dekolteli halleriyle adından söz ettiriyor. Bu konuda kendisine gelen sorulara da açık açık yanıt veren Sarıoğlu son olarak meme estetiği yaptırdığı söylemişti. Sarıoğlu'nun estetikleri bununla sınırlı değil. Eski halinden eser kalmayan Hande Sarıoğlu yaptığı estetiklere ne kadar ödediğini açıkladı.

Hande Sarıoğlu ekşisözlük yazarlarının sorularını yanıtlarken özellikle dekoltesiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Göğüslerinin estetikli olduğunu söyleyen Hande Sarıoğlu'nun estetikleri bununla sınırlı değil. Yaptırdığı estetikleri saklamayan spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali merak edildi.

Hande Sarıoğlu estetiklerine harcadığı parayı da gelen sorular üzerine yanıtladı. Ünlü spiker açıklamasında "18 bin TL memeler. Dudaklarımda da dolgu var o da zamanında 320 dolardı tabii o zaman dolar bu kadar değildi. TL olarak 4500 falan verdim sanırım" dedi.

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Habertürk'teki işinden dans ettiği için ayrılmak zorunda kalan Sarıoğlu daha önce de "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" demişti. İşte Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali:

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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