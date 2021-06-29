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  4. Hasan Yalnızoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Operasyon 41 yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen Hasan Yalnızoğlu biyografisi...

Hasan Yalnızoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Operasyon 41 yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen Hasan Yalnızoğlu biyografisi...

29.06.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Survivor’ın 2012 ve 2015 sezonlarında yarışmış olan Hasan Yalnızoğlu’nun yapımcı kadrosunda yer aldığı Operasyon 41 yarışması önümüzdeki haftalarda Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak. İzleyiciler Operasyon 41'in yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen Hasan Yalnızoğlu kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Hasan Yalnızoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yanıtı...

TV8'in reyting rekoru kıran yarışma programı Survivor’ın 2012 ve 2015 sezonlarında yarışmış olan ve finale kalan isimlerden olan Hasan Yalnızoğlu’nun yapımcı kadrosunda yer aldığı Operasyon 41 yarışması gelecek günlerde Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak. Hasan Yalnızoğlu kimdir sorusu Operasoyn 41 izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Hasan Yalnızoğlu kimdir?

Hasan Yalnızoğlu kimdir?

TV8'in sevilen yarışması Survivor’ın 2012 ve 2015 sezonlarında yarışmış olan ve 2012 sezonunda finale kalmaya hak kazanan Hasan Yalnızoğlu’nun yapımcı kadrosunda yer aldığı Operasyon 41 yarışması yakın zamanda Kanal D ekranlarında başlayacak.

Aslen Rizelidir

Aslen Rizelidir
Hasan Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974 doğumlu ve aslen Rizeli. Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp ayrıca çok sevdiği futbolla da ilgilenmiştir. İlerleyen yıllarda yüzme sporunda başarılar kazanmıştır. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği nedeni ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalmak durumunda kalmıştır.
Orta öğrenimini Pendik’te tamamlayan sporcu, en yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etmiştir. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur.
Özellikle spor kariyerinde pek çok başarısı bulunan Yalnızoğlu, daha sonrasında dans ve oyunculuk alanlarında da oldukça önemli başarılar kazanmıştır. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev almış olan Yalnızoğlu, 2007 senesinde kendisi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştirmiştir.
Spor harici sinema filmlerinde rol almış olan Hasan Yalnızoğlu, Show TV’de yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya‘nın ardından ikinci olmuştur.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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