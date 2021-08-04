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Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu şimdi ne yapıyor? Son hali herkesi şaşırttı

04.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin ‘Hayat’ ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu’nun son hali merak ediliyor. 2019 yılında 80 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturan Miraloğlu’nun çok zor zamanlar geçirdiği ve eşinin kendisini evden kovduğu iddia edilmişti. Son günlerde Miraloğlu’nun 82 yaşındaki eski eşi Patrick’e vasiyet anlaşması ile geri döndüğü de iddia edildi.

Bir dönem hafızalara kazanan Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteri ile birçok izleyiciyi duygulandıran Meltem Miraloğlu, Türkiye’den teklif gelmediği için Amerika’ya giderek hayatına orada devam etti. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Miraloğlu, son olarak boşandığı eski eşi 80 yaşındaki Patrick’e geri dönmesiyle gündeme geldi. İşte Meltem Miraloğlu’nun şaşırtan hayat hikayesi…

Çocuk gelin rolüyle tanındı

Meltem Miraloğlu, 2011 yılına yayınlanmaya başlanan Mahsun Kırmızıgül imzalı Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin ‘Hayat’ rolü ile oldukça dikkat çekti.
O zamanlar 24 yaşında olan Miraloğlu, iki sezon boyunca dizinin ana karakterlerinden biri oldu.
Dizi bittikten sonra Türkiye’den teklif almayan oyuncu, Amerika’ya giderek hayatına orada devam etme kararı aldı.

2019'da nikah masasına oturdu

2019'da nikah masasına oturdu
Daha sonra 2019 yılında tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile hayatını birleştiren Miraloğlu, birçok kesimden tepki çekti.
Bir televizyon programında hakkında ortaya atılan iddialardan biri de, eşinin Miraloğlu’nu evden attığı ve çok zor durumda olduğu iddiasıydı.
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