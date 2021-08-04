Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu şimdi ne yapıyor? Son hali herkesi şaşırttı

Bir dönem hafızalara kazanan Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteri ile birçok izleyiciyi duygulandıran Meltem Miraloğlu, Türkiye’den teklif gelmediği için Amerika’ya giderek hayatına orada devam etti. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Miraloğlu, son olarak boşandığı eski eşi 80 yaşındaki Patrick’e geri dönmesiyle gündeme geldi. İşte Meltem Miraloğlu’nun şaşırtan hayat hikayesi…

Çocuk gelin rolüyle tanındı

Meltem Miraloğlu, 2011 yılına yayınlanmaya başlanan Mahsun Kırmızıgül imzalı Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin ‘Hayat’ rolü ile oldukça dikkat çekti.

O zamanlar 24 yaşında olan Miraloğlu, iki sezon boyunca dizinin ana karakterlerinden biri oldu.

Dizi bittikten sonra Türkiye’den teklif almayan oyuncu, Amerika’ya giderek hayatına orada devam etme kararı aldı.

2019'da nikah masasına oturdu Daha sonra 2019 yılında tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile hayatını birleştiren Miraloğlu, birçok kesimden tepki çekti.