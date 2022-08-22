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Hayran oldukları çifte aşık oldular! “Haftada bir eşleri ve evleri değiştiriyoruz”

22.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaun Kate ve Brad LaValley çift 15 yıllık evlilikleri mutlu bir şekilde devam ederken ilişkilerinde yeni bir deneyim yaşamak istediler. Kendileri gibi evli olan Alex ve Lexi Kraft çiftiyle tanışıp çok eşli bir ilişkiye adım atan ikili mutlu evliliklerinin sırrının haftalık ev ve eş değiştirme olduğunu söyleyerek tepki topladı.

37 yaşındaki Kate LaValley, 2018'de 40 yaşındaki kocası Brad'e biseksüelliği hakkında açıldığında ikili çok eşli ilişkilerinin kapılarını aralamış oldu. Kate ve Brad, 2019'da 32 ve 29 yaşlarındaki evli çift Alex ve Lexi Kraft ile birlikte çalıştıkları yerel bir barda tanıştı. Brad ve Lexi arasında başlayan romantik yakınlaşam iki çiftin hayatını tamamen değiştirdi. Şimdi çok eşli bir ilişki içinde olduklarını dile getiren iki çiftte mutluluğu bulduklarını söylüyor.

“İLİŞKİMİZ AİLE YAPISINA ÇOK BENZER”

Çok eşli ilişkilerinin hayatlarında verdikleri en doğru karar olduğunu dile getiren Kate, “Ortaklarıma duyduğum sevgi zamanla yoğunlaştı ve inanılmaz bir boyuta ulaştı. Birlikte ilişkimiz aile yapısına çok benzer bir şekilde devam ediyor. Birlikte aynı masaya oturup oyun oynuyoruz ve derinlemesine sohbetler yapıyoruz. Aramızda herhangi bir gerilim yok. Sadece sevgi ve destekten besliyoruz” dedi.
Haftada bir kez eşlerini ve evlerini değiştirdiklerini ifade eden Kate, “Haftada bir kez eşleri ve evleri değiştiriyoruz. Lexi buraya gelip Brad'le zaman geçiriyor, ben de onların evine gidip Alex'le zaman geçiriyorum. Ertesi sabah ise dördümüz bir araya gelerek beraber kahvaltı yapıyoruz” diye konuştu.
Lexi ile aralarında mükemmel bir bağ olduğundan söz eden Kate, “Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz ve inanılmaz yakın arkadaşız. Eşlerimiz hakkında bazen birbirimize taktik veriyor ya da şakalar yapıyoruz. Birbirimizin çocuklarını izliyoruz ve birbirimizin kıyafetlerini ödünç alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bireysel randevulara çıkmaya karar verdiğinde çift dönüşümlü olarak birbirlerinin çocuklarına bakıcılık yapıyor. İlişkilerinin başlangıcından beri çok eşli olan Alex ve Lexi'nin aksine, Kate ve Brad evli yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde çok eşliliği keşfetmeye başladılar. Çok eşlilik üzerine fazla tartışma yaşadıklarını ifade eden Kate, “Bu bir gecede olan bir şey değildi, çok fazla konuşma oldu.Bu noktada, çok rahatsız edici konuşmalarımız oldu. Çok uzun zamandır evliydik ve ya birlikte büyümek ya da ayrılmak mı konusunda karar vermeliydik. Bizim için her zaman birlikte büyümek istedik. Daha sonra biseksüel olduğumu fark ettim ve Brad her zaman çok genç yaşta evlendiğimiz için bunu keşfetmem için teşvik etti.” dedi.
Kate kısa süre önce çok eşli hayatını paylaşmak ve klişeleri ve yanlış anlamaları açıklamak için TikTok’ta paylaşım yapmaya başladı. Ancak Kate’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekince kendisine ve çok eşli ilişkide ortaklarına saygı gösterilmesi konusunda isyan etti.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları
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