Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas'ın son hali şaşırttı... Oyuncu siyah bikinisiyle pozlarını paylaştı! Paylaşıma yorum yağdı

Bir döneme damga vuran Haziran Gecesi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Havin karakterine Naz Elmas da yer alıyordu. Güzelliği ile dikkat çeken Elmas’ın son halini görenler çok şaşırıyor.
Doktorlar, Haziran Gecesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Naz Elmas son haliyle sık sık gündem oluyor. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekiyor.
Şimdilerde 40 yaşında olan Elmas’ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.
Oyuncu son olarak siyah yüksek bel bikini altı giydi. Üstüne ise sweatshirt giydiği pozlarını 556 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.
Oyuncunun tekne üzerindeki paylaşımına yorum yağdı. "Güzel güzelsin", "Efsane", "Fit fiziğiyle büyüledi" gibi yorumlar yapıldı.
Oyuncunun fit fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.