Hem erkek hem de kadın kıyafetlerinin modelliğini yaparak tabuları yıkan model: Rain Dove

Moda sektöründe meydana gelen değişimler aslında tarz ve trend anlayışlarını da farklılaştırdı. Bu nedenle artık standart model kalıplarının yerini alışılmışın dışında ve toplumsal normlar içinde ‘başka’ olarak kabul edilen kişiler almaya başladı.

MODA TABULARINI ALT ÜST ETTİ

Rain Dove, toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmaya çalışan ve erkeklerin ya da kadınların standartlarına uymayan bir model olarak dikkatleri üzerine çekti. ‘Kadın kıyafetleri için kadın model, erkek kıyafetleri için ise erkek model’ klişesinin üzerini tam anlamıyla çizdi.

Androjen model olarak moda sektörüne hızlı bir giriş yapan Dove, kaslı kolları, geniş omuzları ve büyük göğüsleriyle hem kadın hem de erkek kıyafetleri için kamera karşısına geçiyor.

1989 yılında Amerika’da dünyaya gelen ve dış görüntüsü nedeniyle uzun bir süre boyunca toplum tarafından dışlandığını ifade eden Dove, artık moda dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Genetik mühendisliğinden mezun olduktan sonra moda dünyasına adım atan Dove, kendisini çirkin kadın olarak tanımlıyor.