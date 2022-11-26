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Hem vajina hem de testisle doğdu! Cinsellik itirafı herkesi şaşırtmaya yetti

26.11.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı interseks savunucusu Blume hem vajina hem de testislere sahip olarak dünyaya geldiğini söyledi. Ameliyat olmayı tercih etmediğini söyleyen Blume, cinsel yaşamına dair yaptığı itiraflarla gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan Blume isimli bir kadın biyolojik olarak kadın olarak dünyaya geldiğini düşünüyordu. Ancak 16 yaşında doktora gittiğinde hem erkek hem de kadın biyolojik özelliklerinin bir kombinasyonuyla dünyaya geldiğini öğrendi. News Au için Sana Haberlerim Var Podcast'inde konuşan Blume, vücudunda hem vajina hem de testislerle doğdu. Cinsle hayatının acı verici bir tecrübye dönüştüğünü ifade eden Blume, kendisiyle aynı durumu yaşayan kişiler için tecrübelerini açıkça anlattı.

FARKINDALIK YARATIYOR

İnterseks savunucusu Blume, nadir görülen durum için farkındalık yaratmayı amaçlıyor ve kendisi gibi ameliyat olmayı seçmeyen kişiler için cinselliği acısız hale getirmek adına geçmeleri gereken süreçlerden bahsediyor.
Tamamen oluşmamış bir vajinayla dünyaya geldiğini ifade eden Blume, “Herhangi bir ameliyat olmadım. Bu yüzden gonadlarımı aldırabilirdim ama onları tutmaya karar verdim. Beni gerçekten rahatsız etmiyorlar. Tam olarak oluşmamış bir vajinam vardı ve doktorum dilatasyon adı verilen bir işlem kullanarak kendim için bir ameliyat yaratmamı tavsiye etti. Dilatasyonu vajina yaratmaya çalışma süreci olarak anlatabilirim. Düzgün bir cinsel deneyim yaşayabilmem için gerekliydi. Tatsız bir süreç ama sonunda cinsel ilişkiyi daha az acıyla yaşamayı başardım” dedi.

“RAHAT VE MUTLUYUM”

“RAHAT VE MUTLUYUM”
Dilatasyon sürecinin kendisi için acılı ve sancılı geçtiğini ifade eden Blume, “Artık heteroseksüel bir kadın gibi ilişki yaşayabiliyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Rahat ve mutluyum. Kesinlikle ameliyat olmayı reddediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Testis Vajina

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