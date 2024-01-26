Her sahnesi olay olmuştu! İnci Taneleri'nin yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Her sahnesi olay olan dizi reyting listesini alt üst etti.

Şerafettin Demir, ''Yeni yayınlanacak bu dizinin fragmanında pavyonda dans eden bir kadın görüntüsü veriliyor. Dizinin yayınlanacağı kanalla aynı medya grubuna ait olan haber kanalı aynı pavyon görüntüleriyle bu dizinin reklamını yapıyor. Dizi daha başlamadan ana karakterin (pavyonda çalışan kadınının) fragmanda giydiği elbise bir internet sitesine koyuluyor ve aynı gün tükeniyor.