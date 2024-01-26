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  4. Her sahnesi olay olmuştu! İnci Taneleri'nin yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Her sahnesi olay olmuştu! İnci Taneleri'nin yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 14:53 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Her sahnesi olay olan dizi birinci bölümüyle reyting rekoru kırdı. İnci Taneleri üç kategoride de zirveye yerleşmeyi başardı. Ancak İnci Taneleri'nin yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet yağdı.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Her sahnesi olay olan dizi reyting listesini alt üst etti.

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RTÜK'E ŞİKAYET...

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti.
Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakterine hayat verdiği dizide pavyon sahneleri ise yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyayı ikiye bölen sahnelere ilk tepki Ankara Seymenler Kulübü Derneği'nden geldi.
Dizideki pavyon dansının genç kızlara kötü örnek olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Şerafettin Demir dizinin yayından kaldırılması için RTÜK'e başvuru yaptıklarını belirtti.
Şerafettin Demir, ''Yeni yayınlanacak bu dizinin fragmanında pavyonda dans eden bir kadın görüntüsü veriliyor. Dizinin yayınlanacağı kanalla aynı medya grubuna ait olan haber kanalı aynı pavyon görüntüleriyle bu dizinin reklamını yapıyor. Dizi daha başlamadan ana karakterin (pavyonda çalışan kadınının) fragmanda giydiği elbise bir internet sitesine koyuluyor ve aynı gün tükeniyor.
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Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele
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