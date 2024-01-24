"Hesabı erkek ödemeli" sözlerini ti'ye almıştı! Buket Aydın, Şahan Gökbakar'a sert çıktı! 'Kadın düşmanı reziller'

Eski haber spikeri Buket Aydın, yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Aydın, geçtiğimiz gün erkek arkadaşlarına hediye almadığını ve hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğini savunmuş ve bu açıklamalarıyla gündem olmuştu.





SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini dile getirdi

Aydın'ın bu açıklamaları dillere düşünce bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit eden ünlü komedyenin videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Buket Aydın, tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Ayrıca Şahan Gökbakar'ın ismini kullanmadan epey sert çıktı.