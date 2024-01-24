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"Hesabı erkek ödemeli" sözlerini ti'ye almıştı! Buket Aydın, Şahan Gökbakar'a sert çıktı! 'Kadın düşmanı reziller'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 09:08 | Son Güncelleme:
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Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan ünlü haber spikeri Buket Aydın "Hesabı erkek ödemeli" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Açıklamasıyla dillere düşen Aydın'ı ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da çektiği bir video ile ti'ye aldı. Gökbakar'ın videosuna sinirlenen Buket Aydın sert çıktı.

Eski haber spikeri Buket Aydın, yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Aydın, geçtiğimiz gün erkek arkadaşlarına hediye almadığını ve hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğini savunmuş ve bu açıklamalarıyla gündem olmuştu.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini dile getirdi
Aydın'ın bu açıklamaları dillere düşünce bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit eden ünlü komedyenin videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Buket Aydın, tüm bu gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Ayrıca Şahan Gökbakar'ın ismini kullanmadan epey sert çıktı.
Aydın açıklamasında; 'Medya maymunu değil twitter maymunu bir çapsız. Bir de eski bir komedyen bozması var. Video çekmiş sanırım. Beni engellemiş göremiyorum o yüzden. Ama eminim diğer videoları gibi bu da komik değildir.
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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Şahan Gökbakar sosyal medya
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